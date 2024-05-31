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ルースイソンブラ　150㎝　長袖　上下セット
商品番号 O86033893419
商品名

ルースイソンブラ　150㎝　長袖　上下セット
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルースイソンブラ150センチ長袖2点セットです。気に入って大切に使用していましたが、サイズアウトの為出品致します。長ズボン少し剥げあります。破れございません。写真をご確認ください。生地にはほつれや破れは見当たりませんが、素人検品の為、見落としがありましたら申し訳ありません。よろしくお願いいたします。丈···長袖カラー···ブラック種類···ジャージ上下
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