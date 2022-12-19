激レア Mets メッツ 千賀滉大 サイン ユニフォーム オールスター 証明書

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商品詳細
★商品説明★閲覧ありがとうございます。ニューヨークメッツの千賀滉大選手の2023年オールスターゲーム仕様直筆サイン入りのユニフォームです。日本ではあまり出回っていないと思います。鑑定も行っているので正真正銘の本物です。状態は写真でご確認ください。どんな些細なことでもよいので、お気軽にお問い合わせください。値下げ交渉受付いたします。出張により配送が遅れる場合がございます。購入前にコメントください。#MLB#千賀滉大#worldseries#mets#majorleague#ALLSTAR#ROOKIE#Senga＃2023ALLSTAR#AGS23#メジャーリーグ＃千賀滉大＃ワールドシリーズ＃オールスター＃ルーキー＃新人王#ベースボール
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