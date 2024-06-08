⭐︎貴重⭐︎ 長野久義 サイン入りプロコレクション 実使用 パンツ ...

ジャイアンツ長野久義選手のサイン入りプロコレクションユニフォームと巨人某選手実使用ズボンのセットになります☺︎ズボンは頂いたものなので選手名は隠させていただきます。ユニフォーム上は実使用ではありません。直筆サイン入りです♡サイズ Oユニフォームセットは中々ないと思いますのでレアだと思います。よろしくお願いいたします♪検索ジャイアンツ長野久義長野巨人長嶋茂雄菅野智之鈴木尚広澤村拓一原辰徳高木京介西村健太朗高橋由伸内海哲也坂本勇人長野久義亀井義行阿部慎之助小林誠司



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