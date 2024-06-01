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adidas アディダス ウィンドブレーカー レアルマドリード 黒★新品
商品番号 L87275281462
商品名

adidas アディダス ウィンドブレーカー レアルマドリード 黒★新品
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

★★adidasRealMadridWindbreaker★★★★人気商品！格安SALE！★★※事前の確認不要、早い者勝ち即購入OKです！※値下げ交渉無しのワンプライスです(専用不可)。※購入前に本文、プロフご確認下さい。【日本サイズ　Ｓ】　※身幅やや広め☆定価税込み9,339円、adidas正規品、新品未使用タグ付。GH9999カラー：ブラック/グレーシックス☆スペイン　リーガエスパニョーラRealMadrid(レアルマドリード)公式アイテム。☆素材には裏地のない薄手の一枚生地を採用。☆両サイドに便利なジッパー付きポケット。☆メーカーロゴ、クラブエンブレムはプリント。☆素材：ドビー(ポリエステル100％)【外測実寸法】着丈:66cm、身幅51cm、袖丈61cm。(外測実寸法に付き多少の誤差はご容赦下さい)※新品の為、返品交換は不可です。#adipowers(←クリック／他にも多数出品中です！)サッカーフットサルワールドカップカタール日本代表ブンデスリーガプレミアリーグリーガセリエチャンピオンズリーグメッシクリロナロナウドオリンピックOlympicJAPANジャパンドイツスペイン久保
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