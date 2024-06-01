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ルースイソンブラ　プラシャツ、パンツセット　160cm
商品番号 M55306532720
商品名

ルースイソンブラ　プラシャツ、パンツセット　160cm
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルースイソンブラ　上下セットカラー　ターコイズ✖️ブラックサイズ　160cm状態　1、2回の着用の美品です。出品前に確認して気になるところは記載してしていますが、子供が着ていたことをご理解ください。気になることは購入前にコメントをお願いします。
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