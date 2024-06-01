ルースイソンブラ　プラシャツ、パンツセット　160cm

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ルースイソンブラ 上下セットカラー ターコイズ✖️ブラックサイズ 160cm状態 1、2回の着用の美品です。出品前に確認して気になるところは記載してしていますが、子供が着ていたことをご理解ください。気になることは購入前にコメントをお願いします。