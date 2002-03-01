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ACミランサッカーユニフォーム　ピルロ PIRLO 21番
商品番号 L85328214324
商品名

ACミランサッカーユニフォーム　ピルロ PIRLO 21番
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ACミランサッカーユニフォーム　ピルロPIRLO21番【商品】ACミランサッカーユニフォーム【カラー】ブラック/レッド系【サイズ】表記：L実寸：・着丈　約70cm・身幅　約50cm・袖丈　約21cm・肩幅　約46cm【素材】【商品説明】・ACミランのレジェンド、アンドレア・ピルロの背番号付きのユニフォームです。・色々なモデルさんが着用してるサッカーユニフォームスタイル。・様々なコーデとの相性も良くおすすめです。USED品につき軽微な使用感はありますが目立つ傷や汚れは見受けられません。未使用に近いですが、USED品に抵抗のある方は、購入の際にご検討ください。サイズが合えばメンズ、レディース問わずユニセックスにご着用いただけます。【値下げ検討しております！】ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。＊3500円即決でお受けしております！
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