値下げしました！　YONEX ナノフォース レブ 8V ソフトテニスラケット

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商品詳細
高校卒業後購入しましたが、ソフトテニスをする機会が年に数回しかなかったので、多少のカケはありますが、状態はかなり良い方だと思います！もう手に入らない希少カラーになります。この機会にいかがですか？●定価 23,000円 カラー パープル●グリップサイズ UL2●ガット サイバーナチュラルシャープ 32ポンド
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