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値下げしました！　YONEX ナノフォース レブ 8V ソフトテニスラケット
商品番号 H99766552289
商品名

値下げしました！　YONEX ナノフォース レブ 8V ソフトテニスラケット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高校卒業後購入しましたが、ソフトテニスをする機会が年に数回しかなかったので、多少のカケはありますが、状態はかなり良い方だと思います！もう手に入らない希少カラーになります。この機会にいかがですか？●定価　23,000円　カラー　パープル●グリップサイズ　UL2●ガット　サイバーナチュラルシャープ　32ポンド
http://narcologia.ru/goods/choice110485.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate59248.html
http://narcologia.ru/goods/plaque397907.html
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