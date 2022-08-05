大谷翔平2022MLBオールスターゲーム出場記念コインフォトミント

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商品詳細
◆未開封 値下げしました大谷翔平2022MLBオールスターゲーム出場記念コインフォトミントTheHighlandMint社製1,000個限定 シリアル番号入りサイズ約33×40.1cmコイン約3.9cm※尚、ご希望があれば発送前に初期不良がないか開封し写真提示させて頂きます。野球チーム···大リーグ・MLB#大谷翔平#MLB#限定
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