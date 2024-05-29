90年代　オールスターロゴバック

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倉庫の整理をしていて発見したものになります。袋に入っていて今回撮影の為に袋から出し撮影をさせていただいてます。ロゴからするに30年ぐらい前のものだと思います。汚れ、破れなど一切ございません。何かの記念日かな？と思いますが詳細は詳しく知りません。値下げも可能ですご相談ください