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ファイターズ2023来場者プレゼント、記念グッズ
商品番号 O10561006097
商品名

ファイターズ2023来場者プレゼント、記念グッズ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年のシーズン中にエスコンフィールドに行った際に貰えたグッズ一式です。手放すのは惜しいですが、道外に引っ越すため荷物整理で出品しました。写真に写っているものが全てとなっており、ジャンバー以外は全て未開封です。・エフタンTシャツ2枚（シャケとキツネのデザイン1枚ずつ）・ボブルヘッド3体（新庄BIGBOSS、ダルビッシュ、稲葉篤紀）・レプリカユニフォーム（シャウエッセン810のやつ）・ジャンバー（フリーサイズ）・夏祭り仕様のはっぴ野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
http://narcologia.ru/goods/ordering676979.html
http://narcologia.ru/goods/assessor302903.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose524540.html

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