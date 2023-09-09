ファイターズ2023来場者プレゼント、記念グッズ

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商品詳細
2023年のシーズン中にエスコンフィールドに行った際に貰えたグッズ一式です。手放すのは惜しいですが、道外に引っ越すため荷物整理で出品しました。写真に写っているものが全てとなっており、ジャンバー以外は全て未開封です。・エフタンTシャツ2枚（シャケとキツネのデザイン1枚ずつ）・ボブルヘッド3体（新庄BIGBOSS、ダルビッシュ、稲葉篤紀）・レプリカユニフォーム（シャウエッセン810のやつ）・ジャンバー（フリーサイズ）・夏祭り仕様のはっぴ野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
http://narcologia.ru/goods/ordering676979.html
http://narcologia.ru/goods/assessor302903.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose524540.html
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