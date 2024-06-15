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ジョーダン　PSG パンツ　M
商品番号 F90020105078
商品名

ジョーダン　PSG パンツ　M
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,719 円
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商品詳細

ジョーダン　PSGパンツ　Mサイズ新品で購入していますが、2年ほど着用しました。古着扱いで出品いたします。スレ有り。ご理解の上、ご購入ご検討お願いします。
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