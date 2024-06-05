帆布トートバッグ　ハンドメイド　ヒッコリー×フェイクレザーガンメタ

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革と帆布のトートバッグS キャメル



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#maruハンドメイドバッグ8号帆布とフェイクレザーのトートバッグです。普段使いはもちろん、通勤用としてもお使いいただけます！外ポケット2つ、内ポケットを3つ付けました。鍵や小物の整理に便利です。A4サイズが入り、500㎖のペットボトルも頭が隠れます！持ち手にシルバーのフェイクレザーを使用しました。 握り心地抜群です！上品でスタイリッシュなバッグに仕上がりました(^^)サイズ縦…約30㎝ 横…上部約45㎝、下部約31.5㎝マチ…約13㎝持ち手…約32㎝底板付き一点一点丁寧に を心掛けておりますが、ハンドメイド品のため多少の歪みや誤差はご了承いただけると幸いです。合皮バッグハンドバッグフェイクレザートートバッグ通勤バッグカラー···ブラック柄・デザイン···ストライプ形···トートバッグ素材···帆布・キャンバス