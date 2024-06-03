ドルフィードリーム ダイナマイト 2B (ヨルハ二号B型)

DD受注限定企画「NieR:Automata×DD」のコラボ限定商品DDdy「2B（ヨルハ二号B型）」になります断捨離のために、出品いたします。購入後、箱ごと未開封のまま暗い場所に保存しています。出品する際に初めて段ボールを開封して確認して、傷と汚れがありません。東京都内なら、商品を手渡しすることが可能です。原型制作みさきせりか（造形村）ドレス製作ボークス・ドール企画室瞳レジンアイ「2B（ヨルハ二号B型）」オリジナル虹彩・18mmウィッグ「2B（ヨルハ二号B型）」新型オリジナルスタイル、DDサイズ仕様ヘッド「2B（ヨルハ二号B型）」オリジナルヘッド採用ボディDDdyベースボディ（DD-f³）・セミホワイト肌、寄せ胸（フラットVer.）採用セット内容ドール本体、ウィッグ、ヘアバンド、戦闘用ゴーグル、トップス、スカート、アームカバー、ショーツ、ボディタイツ、ソックス、ブーツ、グローブパーツ、刀用グローブパーツ、手首フレーム（黒）、刀（白の契約）、刀用タッセル飾り、ポッド（042）、ポッド用台座#DD#ドルフィードリーム #ニーアオートマタ#NieR:Automata