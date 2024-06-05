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ハンドメイド　ショルダーバッグ　2way フェイクレザーキルト　ブラック
商品番号 H91744831184
商品名

ハンドメイド　ショルダーバッグ　2way フェイクレザーキルト　ブラック
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。軽量のフェイクレザーキルト生地を使用したハンドメイドのショルダーバッグです。ショルダー紐を取り外せばミニトートバッグとしてもお使いいただけます。内側は厚手のしっかりしたナイロン生地を使用し、ポケットは2つお付けしました。持ち手とバッグ口にぐるっと巻いたテープ、ショルダー紐はポリプロピレン製で、汗や摩擦に強く耐久性も高いです。シンプルなフォルムと扱いやすい素材で、幅広いシーンで活躍してくれます。⚫︎サイズ横30（底幅20）、高さ20、マチ8、持ち手22cm⚫︎カラー表…ブラック内…ブラックテープ…ブラックホック、金具…シルバー折り畳んで発送いたします。
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