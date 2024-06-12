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- RADIOEVA part2 綾波レイ 通常カラー版 未開封
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商品詳細
届いてから開封せず飾っていました。フィギュア自体は箱越しに見たところ不良等はありませんでした。直接手にとって確認してはいないので、購入後のクレーム等は御遠慮ください。ラジオエヴァラヂオエヴァエヴァンゲリオン
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