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RADIOEVA part2 綾波レイ 通常カラー版 未開封
商品番号 N91552902794
商品名

RADIOEVA part2 綾波レイ 通常カラー版 未開封
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

届いてから開封せず飾っていました。フィギュア自体は箱越しに見たところ不良等はありませんでした。直接手にとって確認してはいないので、購入後のクレーム等は御遠慮ください。ラジオエヴァラヂオエヴァエヴァンゲリオン
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