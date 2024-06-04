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No.307 デニムリメイクバッグ　肩掛けトートバッグ　新品　インディアン
商品番号 I40661150988
商品名

No.307 デニムリメイクバッグ　肩掛けトートバッグ　新品　インディアン
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 10,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧頂き有難うございます(^^)こちら新品のエドウィンデニムと海外輸入Tシャツで作成しましたBIGサイズのバッグです♪これからの紅葉の季節にピッタリのカラー‼️BIGサイズですので旅行などのお泊まりにも活用頂けます(o^^o)表面ポケット含め表にポケット9個、内側にポケット6個付きです♪蓋も付いてますので中身が見えません。底には合成革を使用してますので汚れたら拭き取れば綺麗に活用頂けます(#^.^#)エドウィンデニム（ブラウン）✖︎輸入tシャツ✖︎タイダイ生地（ブラウン）✖︎キルティング生地（ブラック）✖︎合成革3種✖︎帆布使用平置きサイズ横幅　上51cm　　　下37cm縦幅　37cm底マチ　15cm持ち手高さ　24.5cm蓋付きDカン付き底板付きワッペンペイントタグハンドメイド品ですので２度縫いや歪みがあります。気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。#masamiバッグ形···トートバッグカラー···ブラウンカラー···ブラウン素材···デニム
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