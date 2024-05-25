unico ウニコ ソファ MARKS 2シーター ブラウン

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商品詳細
MARKSsofa2seater(マークスソファ2シーター)unicoウニコシリーズ名 MARKS張地：布 ブラウンサイズ 幅1200×奥行680×高さ660×座面370mm素材 [張地]布 [脚]ウォールナット突板 内部：ウレタンフォーム・Sバネブランド 日本 ※現在廃盤▶︎コンパクトながら2人掛け可能なサイズです。座面の大きな汚れ等はございません。足にも大きなキズもありません。現在は廃盤で手に入らない商品です。お探しの方がいらっしゃれば良いなと思います。脚の高さが23〜24cm程度あるので、ルンバも通れます。喫煙者・ペットなどいない環境です。送料込みの価格になります。カラー...ブラウンサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）
http://narcologia.ru/goods/scissoring563896.html
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