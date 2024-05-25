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unico ウニコ ソファ MARKS 2シーター ブラウン
商品番号 W20452600642
商品名

unico ウニコ ソファ MARKS 2シーター ブラウン
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 15,004 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARKSsofa2seater(マークスソファ2シーター)unicoウニコシリーズ名　MARKS張地：布　ブラウンサイズ　幅1200×奥行680×高さ660×座面370mm素材　[張地]布　　　[脚]ウォールナット突板　　　内部：ウレタンフォーム・Sバネブランド　日本　※現在廃盤▶︎コンパクトながら2人掛け可能なサイズです。座面の大きな汚れ等はございません。足にも大きなキズもありません。現在は廃盤で手に入らない商品です。お探しの方がいらっしゃれば良いなと思います。脚の高さが23〜24cm程度あるので、ルンバも通れます。喫煙者・ペットなどいない環境です。送料込みの価格になります。カラー...ブラウンサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）
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