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将棋　藤井聡太五冠記念　おちょこセット　　藤井聡太　五冠　限定　記念
商品番号 H51221803903
商品名

将棋　藤井聡太五冠記念　おちょこセット　　藤井聡太　五冠　限定　記念
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤井聡太さん五冠記念品おちょこセットですインテリアとして飾ったり、使用も勿論できます五冠記念品限定お好きな方、是非。お品は写真の通りですプチプチにこのまま包んで袋に入れて発送させていただきます受け取り後のクレームはお受けできませんご理解いただける方のみお願い致します
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