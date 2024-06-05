システムベット宮棚ロフト二段ベッド 大人用二段ベッド スチール 耐震

ProductFeatures【デスク・ラック棚付き】デスク天板は202cmの長さで、余裕な作業スペースを提供できます。【便利な2コンセント】コンセント2ロで、合計1500ワットです。USBポートも付いています。【大容量の収納スペース】収納用品などを十分置けるので、ベッドの下を生活スペースとして有効活用できます。小物や服を掛ける可能です。【省スペースのはしごタイプ】はしごはスリムで圧迫感がなく、省スペースです。部屋に合わせて左右どちらでも設置できます。【安心して使える頑丈設計】安全面を追求したこだわりの設計で、横揺れ・キシミを抑えて誰でも安心に使えます。ちょうどうの太さで握りやすく、ベッド全体を安全に支えてくれます。寝床は支柱16本を使用し、がっちりと支えます。デスクの下にも長い支柱を設置され、安心してお使いいただけます。【高い強度のスチールフレーム】曲がりや歪みなく、高い強度のスチールフレームを採用する。耐久性も高く、安全にお使いいただけます。パウダーコート塗装を施し、サビを防ぎます。【クッション付き】脚に床面に傷帽防止のクッション付いています。支柱にある余った穴をゴム栓で塞ぎ、埃を防ぎながらベッドをより美しくします。【通気性に富むフレーム床】マットレスと床板の間にカビが生えにくい。一年中快適にお使いいただけます。



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