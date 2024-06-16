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ソファベッド コンパクト リーヴル 2個
商品番号 P47561094013
商品名

ソファベッド コンパクト リーヴル 2個
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 4,876 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品名：ソファベッドLIVRE1P【リーヴル　1人掛け】■サイズ：本体サイズ(ソファ使用時):幅74×奥行70×高さ67　座面高29(cm)本体サイズ(ベッド使用時):幅74×奥行180×高さ50　座面高13(cm)■材質：ポリエステル、スチールパイプ、ウレタンフォーム、ウレタンチップ■重量：本体：14kg状態：多少毛羽立ち？や座面にシミあり#コンパクトソファ　#ソファーベッド
http://narcologia.ru/goods/waveform55417.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit998786.html
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