ソファベッド コンパクト リーヴル 2個

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■商品名：ソファベッドLIVRE1P【リーヴル 1人掛け】■サイズ：本体サイズ(ソファ使用時):幅74×奥行70×高さ67 座面高29(cm)本体サイズ(ベッド使用時):幅74×奥行180×高さ50 座面高13(cm)■材質：ポリエステル、スチールパイプ、ウレタンフォーム、ウレタンチップ■重量：本体：14kg状態：多少毛羽立ち？や座面にシミあり#コンパクトソファ #ソファーベッド