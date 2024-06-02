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カリモク家具　ソファ
商品番号 C26071123196
商品名

カリモク家具　ソファ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク家具新宿にて数年前に購入数十万だったかと思います主に飾り用として購入したため、使用自体は半年間ほどです座り心地は硬めで心地よいです幅140cm座面部分（背もたれも含む）70cm床から肘掛けまで60cm床から座る部分まで35cm床から背もたれの1番高いところまで80cmおおよそになります引越しで大きなソファを購入予定のため、こちらは出品いたします。素敵なソファで、お部屋に一つあると、とても華やかな存在感のある雰囲気になります^^送料18500円が含まれております。よろしくお願いいたします。テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、エレガント、レトロ・ミッドセンチュリー
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