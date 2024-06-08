IKEA シングルチェアーとオットマン

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座り心地に定評のあるIKEAのSTRANDMONストランドモンです。2年ほど使いましたが模様替えに伴い不要になりましたので出品いたします。子供も気に入っていた普段使いの家具でしたので、何かをこぼしたシミもあります。アルコールで拭いて隙間の掃除もかけたうえでお渡しいたします。10月末には処分のため、こちらのお値段で出品です。発送は、匿名の梱包たのメル便を利用。送料は12,000円を予定しています。購入者様への現地引渡しはお引き受けできかねます。カラー···グリーン主な張り地···布・ファブリック