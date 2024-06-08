- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- ソファ/ソファベッド
- >
- シングルソファ
- >
- IKEA シングルチェアーとオットマン
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
座り心地に定評のあるIKEAのSTRANDMONストランドモンです。2年ほど使いましたが模様替えに伴い不要になりましたので出品いたします。子供も気に入っていた普段使いの家具でしたので、何かをこぼしたシミもあります。アルコールで拭いて隙間の掃除もかけたうえでお渡しいたします。10月末には処分のため、こちらのお値段で出品です。発送は、匿名の梱包たのメル便を利用。送料は12,000円を予定しています。購入者様への現地引渡しはお引き受けできかねます。カラー···グリーン主な張り地···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/encourage378972.html
http://narcologia.ru/goods/rouge249110.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy622353.html
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン - ブラックブラウン/ヒッラレド ベージュ
STRANDMON ストランドモン パーソナルチェア＆オットマン, ケーリンゲ ...
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン - バーチ材突き板/クニーサ ライトベージュ
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン - ブラックブラウン/ヒッラレド ベージュ
送料無料】IKEA イケア アームチェア オットマン付 シングルソファ ...
POÄNG ポエング オットマン - バーチ材突き板/クニーサ ライトベージュ
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン, ヒッラレド ベージュ ...
POÄNG ポエング オットマン - バーチ材突き板/スキフテボー ダークグレー
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン, ヒッラレド ベージュ ...
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン, ヒッラレド ベージュ ...
STRANDMON ストランドモン ウイングチェア, ノールドヴァッラ ...
IKEA イケア STRANDMON ストランドモンオットマン 1人掛けソファ ...
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン, クニーサ ライト ...
http://narcologia.ru/goods/encourage378972.html
http://narcologia.ru/goods/rouge249110.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy622353.html
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン - ブラックブラウン/ヒッラレド ベージュ
STRANDMON ストランドモン パーソナルチェア＆オットマン, ケーリンゲ ...
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン - バーチ材突き板/クニーサ ライトベージュ
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン - ブラックブラウン/ヒッラレド ベージュ
送料無料】IKEA イケア アームチェア オットマン付 シングルソファ ...
POÄNG ポエング オットマン - バーチ材突き板/クニーサ ライトベージュ
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン, ヒッラレド ベージュ ...
POÄNG ポエング オットマン - バーチ材突き板/スキフテボー ダークグレー
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン, ヒッラレド ベージュ ...
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン, ヒッラレド ベージュ ...
STRANDMON ストランドモン ウイングチェア, ノールドヴァッラ ...
IKEA イケア STRANDMON ストランドモンオットマン 1人掛けソファ ...
POÄNG ポエング パーソナルチェア＆オットマン, クニーサ ライト ...