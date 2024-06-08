無印良品　2人がけソファー　ラブソファー　木目調　ナチュラル

20年ほど前に、無印良品で買った2人がけのソファーです。座面は横110㎝奥行き50㎝座高40㎝(ひざ裏面)です。外寸は最大で横136㎝奥行き75㎝高さ70㎝(背もたれのソファー含)座面は、床に平行ではなく、背もたれに向かって若干低くなっています。ですので、自然と後ろに重心が移り、ゆったりと座れます。また座面は奥行きがあって広いので、あぐらをかいたり、子供が小さい頃は横になって寝たりしていました。以下、あくまでも個人的な見立てということでご理解いただければと思います。20年経っているので、マットの下地カバーはさすがにシミが目立ちます。外して漂白しようかと思ったのですが、ぴっちりに作ってあって、出し入れが大変そうなので断念しました。この上にカバーをしてしまえば問題ないと個人的には思います。気になる方は洗濯されることをお勧めします。実際、うちでは奥さんが自作でカバーを作ってそれをはめて使っていました。(写真の15枚目以降の赤のベルベット調のカバー)当時、無印で専用カバーがあったのですが、本体も5万くらいしましたし、自分たちには高くて、節約していました。写真の赤いカバーはさすがに汚いので商品には含まれません。各自お好きなソファーカバーをご用意ください。横と後ろは天然木の合板が使われていて、木目も美しく、カントリーなお部屋にはよく似合うと思います。この板の部分は多少すり傷等はあるかと思いますが、20年経っているとは思えないほど丈夫でツヤもあります。座面下のダイキャストフレームやゴムの部分も頑強で、さすが無印良品だなと思わせる一品です。実はもう一つ、同じ型で2.5人座れるもう少し大きいソファーがあるのですが、まずはこちらを出品してみて、あらためて出品しようかなと考えています。部品はバラしてお送りします。組み立て説明書はありません。一般的な六角レンチがあれば組み立て可能です。ネジは基本、元あった場所に甘締めしておきます。ただ、サイドの7本のネジと、サイドの板を留める金具は梱包の都合上外して袋に入れてお送りします。他、ずーっと使っていたので特に問題ないと思いますが、ネジの中に1本だけワッシャーがないネジがあります。あと、今回、初めて梱包・発送たのめる便でお送りする関係で、送料が変わる可能性があります。その点ご理解の上、ご検討いただければ幸いです。



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