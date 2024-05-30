C259美品アウトレット120cm幅の落ち着いた雰囲気の二人掛けソファ

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こちらは アウトレット品です。プロフィールをよく読んでいただいてからご購入ください。■ざっくりとした素材感のストライプ生地に革風生地を合わせ、ツートンで張り込んだソファです。■細いブラックのスチール脚を合わせることで脚元は軽快に仕上げています。■写真撮りのため開梱、組立をしていますので小さな小キズ、汚れなどがあります。★目立ったキズも無く美品です！(未梱包の状態で保管されていたようで、ごく小さなゴミなどが付いてしまっていましたが、クリーニングでだいぶキレイになっています)サイズ幅120x奥行き64x高さ70cm座面までの高さ41cm重量 20.5kg材質本体：木枠・ウェービングテープ・ウレタンフォーム・ポリ綿張地(背)：ポリエステル・リネン・アクリル張地(座)：ポリエステル脚部：スチール・粉体塗装完成品■こちらは たのメル便 を配送方法として指定しております。こちらへの集荷日は最短で指定致しますが、お届けまでの日数はおおよそ１週間ほどとなっているようです。テイスト...アンティーク・クラシック、コースタル・海岸風、シンプル・ベーシック、ミッドセンチュリー、モダンカラー...ブラウン主な張り地...人工皮革（合成皮革）クッション材...ウェービングベルト