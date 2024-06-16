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FORME フォルメ　1人ソファ　インテリア　カリモク
商品番号 H96126450120
商品名

FORME フォルメ　1人ソファ　インテリア　カリモク
ブランド名 フォルメンティ
特別価格 税込 14,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアの高級家具メーカーMARINELLIマリネリのソファです。数年前にイタリアから直輸入生地はインパクトのある赤のスウェードボリューム感のあるフォルム存在感があり、リビングがいっきにモダンになります(サイズ)幅︰110cm奥行︰80cm高さ︰90cmさすがの品質でクッションのへたりなどは少ないです座面のスウェードに関しては少なからず日焼け、首の当たる部分に使用感ありますあくまでも中古品なので神経質な方はご購入をご遠慮ください。カラー···赤、レッド北欧IKEAイケア主な張り地...天然皮革（本革）カラー···レッド#カリモク家具#大塚家具#カッシーナ#Cassina#アルフレックス#arflex#ロルフベンツ#カリモク家具#リーンロゼ#イームズ#ハーマンミラー#ヴィトラ#Vitra#タイムアンドスタイル#カルテル#IDC大塚家具#コンランショップ#アクタス#ACTUS#イデー#ボーコンセプト#BoConcept#フランフラン#Francfranc#USMハラー#ウニコ#ザラホーム#イケア#IKEA#北欧
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