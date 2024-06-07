2人掛けソファ【美品】

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1年ほど使用していましたが引っ越しの為出品します。温かみがあるコーデュロイとアイアンフレーム✕天然木が特徴的な「Basquiatcorduroy』2人掛けソファ特に大きな傷もなく美品です！座面は肉厚なので座り心地最高でした◎また、画像のように取り外すことが出来るのでリクライニング可能です。定価30,000円ほどで通販で購入しました。⭐︎東京江戸川区葛西まで引き取りに来て頂ける方探しています！