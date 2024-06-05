英国アンティーク木製スツール/丸イス椅子/チェア/踏み台/飾り棚(79-289)

イギリスの田舎で見つけた古木のスツールです。1920年代頃。エルム材。経年による古艶が美しいスツール。お部屋の片隅に置くだけで素敵な雰囲気作りが楽しめそう。アンティークチェアの良さは、修復を重ね、時代を経てきた情緒を感じられる点ではないでしょうか。直せば直すほど、前以上に愛着が沸いてくるのは間違いありません。ショップのディスプレイ小物としてのご利用はもちろん、日常空間でアンティーク家具と組み合わせてヨーロッパの映画や、インテリア雑誌に出てくるようなワンシーンを作り出すのも楽しそうですね。また、モダンな家具との組み合わせもおもしろそうです。経年劣化による汚れ、キズ、錆び、ワレ、剥げ、染み等ございます。その点をご理解の上でご購入をお願いいたします。○サイズ○H:約54cm×W:約35cm×D:約35cm(座面直径)約26cm※多少の誤差は悪しからずご了承ください。



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イギリス ヴィンテージ スツール-



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