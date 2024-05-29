ソファベッド Nシールド マークスAM BK

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商品詳細
ニトリにて今年頭に購入したばかりのソファベッドです。来客用の部屋に置いておりましたが、引っ越しのため、お売りいたします。来客も2回しかなかった為、本当に綺麗な状態です。傷・汚れに強い合成皮革ソファベッド(NシールドマークスAMBK)商品の詳細は下記のニトリ公式リンクから、一読下さい！https://www.nitori-net.jp/ec/product/1210717s/※引っ越しが来月の8/18の為、それまでに引き取りに来れる方、優先いたします！配送の場合は別途金額ご相談させてください！今の提示価格は引き取れる方専用の価格設定です！引き取り場所:東京都中央区勝どき質問等メッセージいただけると幸いです。よろしくお願いいたします！！
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http://narcologia.ru/goods/Sydney957049.html
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