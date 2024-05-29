ご覧頂きましてありがとうございます切子 色違いのグラス 2個サイズ 赤15.7茶15.9手作り品の為、数ミリ高さが違いますビールやワインにいかがでしょうか？未使用品共箱は有りませんお値引き不可にてお願い致します。グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···ガラス切り子江戸切子薩摩切子お好きな方へ700-13



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錫 切子グラス 赤・白 2個セット 120ml 商品番号：96・110-2｜薩摩錫器工芸館



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岩切美巧堂 薩摩錫器 切子 グラス 2個セット 漆藍色加工 白色 直径6.4×高さ6.3cm 120ml No.110-2、111-2



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切子・グラス・赤・2個セット・No.230812-16・梱包サイズ60



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