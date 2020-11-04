【2脚セット】フレンチカントリースタイルダイニングチェア ホワイト×ブラウン

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**出品のお値段でのご検討をお願いします**♥チェアを2脚セットでの出品です♥セットでのお取引をお願いします新品未使用【サイズ】幅44.5cm奥行51cm高さ89.5cm(座面：44×43.5cm)(座面高：43cm)【重量】6kg【素材】天然木(ラバーウッド)【塗装】ラッカー塗装【仕様】組立品【生産国】マレーシア【備考】脚部床傷防止フェルト付き温かみを感じる風合い豊かな天然木が使用されています。美しい木目で使うほど味わいが出てきます。細部の装飾や丸みのある形がとても可愛らしいデザインです。**********************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい**********************#ダイニングチェア#椅子＊#PinkySHOPインテリア＊ウィンザーチェアウィンザーチェアーウインザーチェアウインザーチェアーお洒落オシャレおしゃれ可愛いかわいいダイニングチェアダイニングチェアーダイニングチェアチェアーイス椅子のみ単品北欧デザイン北欧風北欧カントリー風フレンチカントリーアンティーク風木製天然木天然木製カフェ風ヨーロピアンレトロレトロモダン洋風洋室ガーリーシルバニアファミリーホワイト白アイボリー茶茶色ナチュラルブラウンブラック黒２人用2セットフランフランアルパチェアインテリア家具※コピー盗用はご遠慮願います