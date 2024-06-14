和食器　カップ\u0026ソーサー

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35年程前に購入しました。ピンク以外の2種類は同じ窯元だと思います。それぞれ手触りが良いです。ベージュのカップはざらっとした手触りです。コーヒーが美味しく感じるカップだと思います。どなたか購入していただけると嬉しいです。