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商品詳細
三味線鼈甲撥母が浅草の三味線専門店が購入した物だそうです。※浅草 みかど屋さんだそうです。 8.4cm✖️16cm140gカケ ひび ありません。ケースはありません。写真の撥カバーはお付けさせていただきます。写真の最後の撥ケース布製 おまけとして付けさせていただきます。
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