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三味線鼈甲撥
商品番号 I63710540256
商品名

三味線鼈甲撥
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 8,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三味線鼈甲撥母が浅草の三味線専門店が購入した物だそうです。※浅草　みかど屋さんだそうです。　8.4cm✖️16cm140gカケ　ひび　ありません。ケースはありません。写真の撥カバーはお付けさせていただきます。写真の最後の撥ケース布製　おまけとして付けさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/moisture411369.html
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