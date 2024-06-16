┊︎ ソファ / ２人掛け ┊︎

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♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡ご覧頂きありがとうございますカラー┊︎黒使用期間┊︎2年購入価格┊︎100,000ちょっとサイズ┊︎〜後ほど計測し掲載予定〜（2〜3人掛け）猫を飼っているため爪とぎに強い素材のものを購入しましたが、模様替えのため不要となったため出品します。爪とぎができない素材となっておりペットを飼っている方にオススメです。（恐らく飲み物等がこぼても問題ない素材ですので小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心です）傷が目立たない（付きにくい）素材でできており夏はひんやりして気持ち良いですあまり使用していなかったため目立った傷、汚れはないように感じますが、感じ方に個人差があるため念の為やや傷や汚れありに設定しております。神経質な方はご購入お控えください;着払いでの発送設定ですが、宮城県での譲渡も可能です。某ぬいぐるみが4体並ぶサイズ感ですソファソファー家具ペット猫犬♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡