ロイヤルアルバート　フラワーオブザマンス　マグカップ　1月　スノードロップ

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イギリス『ロイヤルアルバート』～FLOWEROFTHEMONTHSERIES～１月・スノードロップ（SNOWDROPS）のマグカップです。セカンド品の為お安く出品しております。ボーンチャイナ、イギリス製。＜ロイヤルアルバート＞1896年に小さな窯から始まるアルバート。優れた陶製技術はすぐにイギリス王室の目に止まり、「ロイヤル」の称号を与えられ一躍有名ブランドの仲間入りを果たしました。＜サイズ＞高さ約8.8cm口径約8cm※サイズは若干の誤差がありますのであらかじめご了承ください。＜コンディション＞バックスタンプにセカンド品の印である傷が入れてあります。その他使用中にできる擦れ、小傷、金彩の剥がれ等がありますが、全体的に艶もあり綺麗です。ヒビ、カケはありません。お写真にてご確認お願い致します。箱はございません。商品画像の色あいは、撮影やお客様のスマホ、タブレットのディスプレイ等の関係で実物と多少色などが異なる場合もございます。あらかじめご了承下さい。中古品という事をご理解の上ご購入をお願い致します。その他ご質問等ありましたら、お気軽にご連絡下さい♪て49