現代アート ブロンズ像 音楽家 三重奏 置物 銅像 オブジェ クラシック ...

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アンティーク ブロンズ像 置物 Auguste Moreau オーギュスト モロー作「ふたりの少女 花摘み」オブジェ 大理石

♪ご覧いただきましてありがとうございます♪ブロンズ像の三重奏を奏でる置物です。重厚感があり、お部屋をぐっとエレガントに演出してくれます。高さ 約26.5～28.5㎝（台座含む）台座 8×8㎝ 古いものですので小さなスレキズ、ハゲ等はご理解ください。状態は、画像にてご確認いただきご納得の上、ご購入をお願いします。231002ｓw