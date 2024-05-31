現代アート ブロンズ像 音楽家 三重奏 置物 銅像 オブジェ クラシック ...

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商品詳細
♪ご覧いただきましてありがとうございます♪ブロンズ像の三重奏を奏でる置物です。重厚感があり、お部屋をぐっとエレガントに演出してくれます。高さ 約26.5～28.5㎝（台座含む）台座 8×8㎝ 古いものですので小さなスレキズ、ハゲ等はご理解ください。状態は、画像にてご確認いただきご納得の上、ご購入をお願いします。231002ｓw
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http://narcologia.ru/goods/cowpox171339.html
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