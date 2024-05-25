Cafe au Label カフェオレーベル AMATERAS 8087

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商品詳細
CafeauLabelカフェオレーベルAMATERAS8087コンデンサーマイクです。NEUMANNU87を参考に作られた知る人ぞ知る名器です。主に歌のレコーディングに最適です。2〜3年前に購入し、大切に扱っていました。空気感をそのまま録ってくれる、高音まで透明感のある音が好きでしたが、海外に行く為出品します。非喫煙、ペットも飼っていません。純正のショックマウントと自前の保管BOX付きですよろしくお願い致します。#AMATERAS8087#AMATERAS8067#コンデンサーマイク#ショックマウント#MXL2003a#NEUMANN#ギター#録音#レコーディング#オーディオインターフェース#DTM
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