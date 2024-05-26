Swarovski スワロフスキー ベイビーフロッグ ハッピーダック 2個set ...

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◎即購入。大歓迎です(*´˘`*)✿《Swarovski／スワロフスキー》■ベイビー・フロッグ BabyFrog286313優美にきらめくベイビー・フロッグ。ボディはファセット・クリア・クリスタル大きな輝く瞳はSaharaクリスタルでできた小さなカエルの赤ちゃんです。カエルの置物は日本の招き猫と同類のもので風水ではカエルが金運を引き寄せてくれるとされています。玄関やリビングにオススメ♪サイズ：2.5x1.5cm■ハッピーダックサニーサンデーHappyDuckSunnySunday1077936（2011年に発売され2014年に廃盤）見てるだけで元気になってくる楽しく、可愛らしいアヒル♪黄色のハッピーダック目：ジェットヘマタイト・クリスタルボディ：ジョンキル・クリスタルくちばし：ライトトパーズ・クリスタルサイズ：2.9x2.5cm■商品状態欠け・割れ等はありません飾っていましたので微細なスレ汚れ等は多少あるかと思います完璧なお品をお求めの方少しでも気になる方はご購入をお控えくださいね■梱包／配送本体のみで外箱はありませんので、丁寧にプチプチに包んでメルカリ専用箱での発送となりますused品・自宅保管品にご理解いただける方のご購入でお願いします\u003c(.‿.✿)\u003e