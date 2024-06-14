人形 陶器 手描き 置物 インテリア ビンテージ 工芸品 美術品 T1 ...

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ヨーロッパビンテージ陶器製人形のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundの人形 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら #gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら割れやかけは見当たらないですが、自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ヨーロッパ アンティーク ビンテージ 天使 人形 オブジェ 置物 工芸品 インテリア 北欧 モダニズム 柳宗理 フィギュア 西洋彫刻 美術品 海岸風 お洒落 アデリア ローズボール アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 96B9905203A2554