LOWYAカウチソファ 4人掛け 合皮 L字 ポケットコイル スチール脚　黒



LOWYA ロウヤ ソファ ソファセット カウチソファ 4人掛け オットマン付き グレー



[幅220] カウチソファー 3人掛け 合皮 ファブリック L字 ブラック モノトーン



[幅220] カウチソファー 3人掛け 合皮 ファブリック L字 ダークグレー モノトーン



洗えるソファカバー カウチソファ専用 ラメ入り | 【公式】LOWYA ...



4人掛けカウチソファ(幅239cm) オットマン付きで組み換え自由 | 【公式 ...



LOWYA ロウヤ ソファ 2.5人掛け 2人掛け カウチソファ スチール脚 ファブリック オリーブ



2023年最新】lowya ソファ カウチの人気アイテム - メルカリ



3人掛けカウチソファ ファブリック ポケットコイル 鉄脚(ダークグレー ...



おしゃれでおすすめのカウチ・コーナー（L字）ソファが100種類以上 ...



LOWYA ロウヤ ソファ 2.5人掛け 2人掛け カウチソファ スチール脚 ファブリック オリーブ



おしゃれでおすすめのカウチ・コーナー（L字）ソファが100種類以上 ...



3人掛けソファ ローソファ ソファベッド カウチソファ オットマン ...



おしゃれでおすすめのカウチ・コーナー（L字）ソファが100種類以上 ...



おしゃれでおすすめのカウチ・コーナー（L字）ソファが100種類以上 ...



Amazon｜LOWYA ロウヤ ソファ ソファセット カウチソファ 3人掛け ...

LOWYAのカウチソファーの黒です。1年くらい使用しました。引っ越しに伴いまして出品します。クッションの中のひとつの片面に汚れのようなものが付いていますが、裏返せば問題ないかと思います。5枚目のお写真をご確認ください。その他の写真はこのクッションを裏返して撮影しています。座面にも、そんなには目立ちませんが小さな汚れや傷があります。通常使用の範囲内でしか利用していませんが、多少の使用感がありますことはご了承くださいませ。自宅で使用していた写真も掲載しておりますのでご確認ください。もともと11万円ほどで購入したものです。らくらく家財便Gランクで配送予定です。沖縄県と離島は配送不可です。https://form.008008.jp/mitumori/PKZI0100Action_doInit.action?_ga=2.195102380.1603260674.1694666833-1270321180.1694666833よろしくお願いします。以下、販売サイトからの転載です。メーカーLOWYA型番F809_G1255_100SW1（奥行が最小サイズの場合）：幅260×奥行95×高さ78cm（座面高42cm）（奥行が最大サイズの場合）：幅260×奥行175×高さ78cm（座面高42cm）素材本体枠：天然木、脚：スチール、クッション材：ポケットコイル、ウレタンフォーム、ゴムベルト、張り材：合成皮革（PVC）重量約77kg耐荷重約180kg（2P）、約90kg（1P）、約90kg（オットマン）※カバーは外せません。(洗濯不可)主な張り地...人工皮革（合成皮革）