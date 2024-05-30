大倉陶園　ゴールド＆プラチナ　カップ＆ソーサー

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商品詳細
ほぼ未使用で、金彩・銀彩は大変綺麗に残っています。新品をお望みの方はご遠慮ください。同梱の場合、お値下げは応相談。サイズカップ口径：約9.5cmカップ高さ：約5.5cmソーサー直径：約15cm（素人採寸）他のサイトにも出品しているので、事前の予告なく突然削除することがあります。#大倉陶園
http://narcologia.ru/goods/recycling909514.html
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