アルモニア　3人掛けソファ

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商品詳細
2022年11月15日に購入しました。購入して1年ほどであるため、比較的綺麗だと思います。知人に見てもらっても、使用感はあまり感じないとのことです。横幅1850mm奥行き890mm高さ855mm座面の高さ400mmアームの高さ520mm脚の高さ117mm脚の径112×112mmセットパーツ 3Pソファ×1カバータイプ フルカバーリング構造 木製フレーム重量 43kg耐荷重 240kgテイスト···モダン主な張り地···布・ファブリックテイスト···モダン主な張り地···布・ファブリックテイスト···モダン主な張り地···布・ファブリック
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