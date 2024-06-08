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アルモニア　3人掛けソファ
商品番号 E38433549563
商品名

アルモニア　3人掛けソファ
ブランド名 アルモニア
特別価格 税込 29,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年11月15日に購入しました。購入して1年ほどであるため、比較的綺麗だと思います。知人に見てもらっても、使用感はあまり感じないとのことです。横幅1850mm奥行き890mm高さ855mm座面の高さ400mmアームの高さ520mm脚の高さ117mm脚の径112×112mmセットパーツ　3Pソファ×1カバータイプ　フルカバーリング構造　木製フレーム重量　43kg耐荷重　240kgテイスト···モダン主な張り地···布・ファブリックテイスト···モダン主な張り地···布・ファブリックテイスト···モダン主な張り地···布・ファブリック
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