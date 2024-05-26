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リチャードジノリ　アクアレール　コーヒーカップ＆ソーサー
商品番号 H99180485947
商品名

リチャードジノリ　アクアレール　コーヒーカップ＆ソーサー
ブランド名 リチャードジノリ
特別価格 税込 1,756 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料無料！即購入歓迎！リチャードジノリアクアレールコーヒーカップ＆ソーサーカップ直径8cm高さ6.8cmソーサー直径15.5cmリチャードジノリの中でも大変希少なシリーズのコーヒーカップです。緩衝材に包んで発送いたします。
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