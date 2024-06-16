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稀少 美品 茶道具 尚古棚 青漆爪紅 淡々斎好 組み立式 元箱
商品番号 G66426435165
商品名

稀少 美品 茶道具 尚古棚 青漆爪紅 淡々斎好 組み立式 元箱
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具尚古棚でございます。美しいお品物です。目立った傷、汚れはございません。木製漆器なので微細なスレあると思いサイズ高さ約:39.5cm地板横約33.5cm縦約30cm天板横約33cm縦約27cm管理番号:A-161★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
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