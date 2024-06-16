【廃盤/希少カラー】飛騨産業　キツツキ　穂高 シングルソファ

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⤵⤵⤵︎︎︎︎︎︎☑︎#☆kizunaアンティーク家具✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱【商品名】飛騨産業/HIDAキツツキ穂高希少ブルーシングルソファー1人掛けソファオーク材ファブリックカントリー定価12.9万高級木材のホワイトオークを使用しており、しっかりとした高級感溢れるお品です。【サイズ】高さ76cm幅70cm奥行78cm座面までの高さ39cm(クッション込み)＊クッション無しでは29.5cm【状態】美品特に目立つ傷や汚れもなく座面の破れ以外は良好です。クッションは、チャック式で選択可能です。複数購入/フォロー割引も実施中プロフィール✅#絆shop✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱●品物について素人保管・検品・掃除ですので多少の見落とし等ある場合も御座います。●梱包方法新聞紙＋‪プチプチの二重巻きで包みます。箱の隙間は、クッション材を入れ破損の無い様心掛けて梱包致します。●発送方法匿名発送/24時間以内に発送※全て別サイトにも掲載している為、掲載中でも無くなってしまう事があります。ご了承くださいませ。どんな質問でもお気軽にどうぞ✍特徴···完成品テイスト···和風主な素材···木張り地の素材···綿・コットンカラー···ブルー主な張り地···布・ファブリックテイスト···和風