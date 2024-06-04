MONSTER MOUTH / BOWL-DEVIL（Sサイズ）

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商品詳細
PDT:MONSTERMOUTHCODE:3MM-DEVIL-BW-SMOLD:BOWLSIZE:S/Φ90×H70mmCLR:IRONLEATHERMADEINJAPANオリジナルネームタグ1枚付属プランツ用のポットです。底面に穴があります。焼き物の特性上により、サイズ・色・形・表面加工などに個体差があります。使用上問題のないキズ等がある場合がございます。予めご了承ください。MONSTERMOUTHBOWL-DEVILモンスターマウスボウルデビル
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