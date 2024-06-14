高品質❗️浄化 超強いパワー ヒマラヤクラスター パワーストーン 原石A1015

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サイズ約 133*121*78mm重さ約 1171gレムリアンシードクリスタルは、レムリア時代の記憶を宿すと言われる水晶で、大地のエネルギーと宇宙のエネルギーを融合させ、肉体と精神を共鳴させる力を持っており、時間という概念を超えた知識、情報をもたらしてくれると言われます。空間浄化の王様と言えば、水晶（クリアクォーツ）のクラスター。周囲にエネルギーを放射し、ネガティブなエネルギーを吸収・浄化します。☆部屋の浄化や他のクリスタルの浄化にお勧めです。☆玄関、リビング、寝室の他、気になる場所に置いてください。自浄作用があるので、基本的に浄化は必要ないとされていますが、時々、太陽光を浴びせる、ホコリを払って流水で洗うと、常に良好の状態を保てます。☆梱包は気泡緩衝材を使用した簡易包装になりますので宜しくお願い致します。☆天然石のため、クラック、かけ、凹み、インクルージョン（内包物）色や形やサイズの不揃いなど予めご了承ください。☆撮影写真は画面、環境により実物のものと色合いなど多少の違いがあることをご了承下さい。☆サイズ±0.5mm程、誤差がある場合がございます。☆ご購入の際には必ずプロフィールをお読みアメジストドームアメシストクラスター水晶水晶クラスター天然石宝石原石パワーストーンパワーストーンブレスレットパワーストーンネックレスフクロウ縁起物風水ルチルクォーツラリマールチルブレスレットブレスレットネックレス#原石#鉱物#鉱石#ナチュラルシトリン#アクセサリー#ブレスレット#天然石#パワーストーン#幸せ#成長#プレゼント#ギフト#開運#お誕生日#金運アップ#財運#置き石#マニカラン#ヒマラヤ水晶クリアクォーツ クリスタル 結晶クリアクォーツ 天然石魚眼石 水晶 アポフィライト クリスタルエンジェルオーラ#桜瑪瑙#チェリーブロッサムアゲート#パワーストーン#ワンタンめん天然石#リング#くり抜き指輪ラピスラズリ、ラブラドライト、ラリマーインカローズ、チャロアイト、ヒスイ、ターコイズ、桜瑪瑙、デンドリティック、カイヤナイト、ペリドットロードナイトガーネット、ルチル、アメジスト、シトリン、ブルートパーズ、各色トルマリン、マラカイト、アマゾナイト