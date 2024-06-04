マーメイド　人魚　飾り　置物　彫刻　可愛い　像　樹インテリア　オブジェ　装飾

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可愛いマーメイド(人魚)のインテリアオブジェです+゜。*(*´∀｀*)当店のお花達と一緒に飾って楽しんで頂きたい☆とっても可愛くてエレガントな人魚の置物です♡６枚目のイメージ写真のように、フラワーアレンジメントや飾りと一緒に、お気に入りの場所に飾ってファンタジーな空間を楽しんで下さい♡◆外寸法：幅約12cm×高さ約12.5cm素材:樹脂●樹脂素材になりますので、色むらや気泡など入る場合がございますので、予めご了承下さいませ。---------------☆気持ちよくお取引を行う為にご確認下さい■多忙期の為、発送や返信ご連絡に遅れが出る場合がございます。ご迷惑をお掛けする場合もあるかもしれませんが何卒ご理解宜しくお願い致します。▪️お取り置きは致しておりません。■大変お手数ではございますが、初めてご購入頂きますお客様は、プロフィールのご一読を宜しくお願い致します。■厳重に梱包しておりますがコワレモノとなりますので、配送時の破損など発生する場合がございます。万が一破損があった場合には直ぐに御連絡下さい。配送時の保証対応の為、事務局との連絡等をお願いする場合もございますので、何卒宜しくお願い致します。■多忙期の為、確認用の追加写真などはお断りしております。■らくらくメルカリ便で発送になります。日時指定はご購入画面の送り状番号よりご自身にて変更をお願い致しております。■ご覧の機器の環境,及び撮影の関係で、商品は多少のカラーの相違等がある場合がございます予めご了承下さい。■お値引き交渉はお断りしております。