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セール中　ターコイズブルーかも　鴨の置物　美品　陶器製
商品番号 U38729862611
商品名

セール中　ターコイズブルーかも　鴨の置物　美品　陶器製
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。鮮やかなターコイズブルーの鴨の置物です。色鮮やかで目を引くこと間違いなし！インテリアにお一ついかがでしょうか?状態は写真にてご確認頂いた上でのご購入をお願い致します!✨お値下げ交渉承ります!♥フォロー5%off♥1万円以上10%offサイズ高さ　約15.5cm長さ　約10cm幅　　約5.5cm外箱はありません。緩衝材を使った再梱包になります。
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