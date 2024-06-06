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インテリア　ガラス　クリスタル
商品番号 E55041897072
商品名

インテリア　ガラス　クリスタル
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色：パープルガラスの置き物です。お祝い用に購入しましたが、納期が間に合わず未使用のままの商品です。きれいに梱包されたままお送りします。主な素材···ガラス・クリスタル
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