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- アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。 世界中にファンがいるアンリ木彫り人形 SarahKayサラ・ケイ ☆☆.。.:* サラ・ケイのサンタさん みんな個性的です。 ☆.。.:* 【JollySt.Nick】 サイズ・高さ㎝ 幅㎝ シリアルナンバー538/750 ♡…ススだらけになってしもうた… 煙突の掃除をしてくれ〜〜ホ．ホ〜…♡ 汚れた煙突から出てきて… ススだらけで雪の中を歩くサンタさん、 ちょっとご機嫌悪いのかしら？ ホッペも真っ赤になってます。 あちこち煙突のススと 雪がついて…迫力のある姿です。 ★サラ・ケイのサンタクロースは 限定750体、 入手困難なドールです。 ……状態 ビンテージですが、 スレなど見られず 良い状態だと思います。 写真を多く載せる事が できるようになりました。 写真を引き延ばして ご確認をお願いします。 帽子もドレスもススだらけ、 雪もかぶっています。 バッグの中から出ているおもちゃ 楽しいクリスマス(*´꒳`*) とても細かい彫りと細部までの色付け、 素晴らしい職人技 ＊る北イタリアにあったアンリ工房が 閉鎖され、お品が少なく ビンテージ価値も上がってます。 写真を多く記載できるようになり アレコレ違った姿を載せました。……＊ 陽の光の元で写真を撮りますが、 なかなかドールの状態を お伝えするのが難しく 何日か分けて撮りました 写真からご判断願います。 …… 大きさイメージなど 集合写真もご覧ください。 …… ■即ご購入を優先させて頂きます。 ■発送にお時間がかかる事もございます。 母からの委託になります。アンリ人形クリスマスANRIアンリ木彫りサラ・ケイサンタクロースクリスマス
http://narcologia.ru/goods/ramshackle46066.html
http://narcologia.ru/goods/recommended346390.html
http://narcologia.ru/goods/moisture625969.html
アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】
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