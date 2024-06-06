

アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】



アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】 アンリ人形 サラ・ケイ ☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】

ご覧頂きありがとうございます。 世界中にファンがいるアンリ木彫り人形 SarahKayサラ・ケイ ☆☆.。.:* サラ・ケイのサンタさん みんな個性的です。 ☆.。.:* 【JollySt.Nick】 サイズ・高さ㎝ 幅㎝ シリアルナンバー538/750 ♡…ススだらけになってしもうた… 煙突の掃除をしてくれ〜〜ホ．ホ〜…♡ 汚れた煙突から出てきて… ススだらけで雪の中を歩くサンタさん、 ちょっとご機嫌悪いのかしら？ ホッペも真っ赤になってます。 あちこち煙突のススと 雪がついて…迫力のある姿です。 ★サラ・ケイのサンタクロースは 限定750体、 入手困難なドールです。 ……状態 ビンテージですが、 スレなど見られず 良い状態だと思います。 写真を多く載せる事が できるようになりました。 写真を引き延ばして ご確認をお願いします。 帽子もドレスもススだらけ、 雪もかぶっています。 バッグの中から出ているおもちゃ 楽しいクリスマス(*´꒳`*) とても細かい彫りと細部までの色付け、 素晴らしい職人技 ＊る北イタリアにあったアンリ工房が 閉鎖され、お品が少なく ビンテージ価値も上がってます。 写真を多く記載できるようになり アレコレ違った姿を載せました。……＊ 陽の光の元で写真を撮りますが、 なかなかドールの状態を お伝えするのが難しく 何日か分けて撮りました 写真からご判断願います。 …… 大きさイメージなど 集合写真もご覧ください。 …… ■即ご購入を優先させて頂きます。 ■発送にお時間がかかる事もございます。 母からの委託になります。アンリ人形クリスマスANRIアンリ木彫りサラ・ケイサンタクロースクリスマス