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アンリ人形　サラ・ケイ　☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】
商品番号 P52084908904
商品名

アンリ人形　サラ・ケイ　☆∻サンタクロース 【Jolly St.Nick】
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 15,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。　世界中にファンがいるアンリ木彫り人形　　SarahKayサラ・ケイ　☆☆.。.:*　　　サラ・ケイのサンタさん　　　　　　みんな個性的です。　　　　　　　　　　　　　☆.。.:*　【JollySt.Nick】　　　　サイズ・高さ㎝　幅㎝　　　　シリアルナンバー538/750　　♡…ススだらけになってしもうた…　　　　　　煙突の掃除をしてくれ〜〜ホ．ホ〜…♡　　　汚れた煙突から出てきて…　　　ススだらけで雪の中を歩くサンタさん、　　　ちょっとご機嫌悪いのかしら？　　　ホッペも真っ赤になってます。　　　あちこち煙突のススと　　　雪がついて…迫力のある姿です。　　　　　　　★サラ・ケイのサンタクロースは　　　　　限定750体、　　　　　入手困難なドールです。　……状態　　　ビンテージですが、　　　スレなど見られず　　　良い状態だと思います。　　　写真を多く載せる事が　　　できるようになりました。　　　写真を引き延ばして　　　ご確認をお願いします。　　　帽子もドレスもススだらけ、　　　雪もかぶっています。　　　バッグの中から出ているおもちゃ　　　楽しいクリスマス(*´꒳`*)　　　とても細かい彫りと細部までの色付け、　　　素晴らしい職人技　　＊る北イタリアにあったアンリ工房が　　　閉鎖され、お品が少なく　　　ビンテージ価値も上がってます。　　　写真を多く記載できるようになり　　　アレコレ違った姿を載せました。……＊　陽の光の元で写真を撮りますが、　　なかなかドールの状態を　　お伝えするのが難しく　　何日か分けて撮りました　　写真からご判断願います。　……　大きさイメージなど　集合写真もご覧ください。　……　■即ご購入を優先させて頂きます。　■発送にお時間がかかる事もございます。　　　　　母からの委託になります。アンリ人形クリスマスANRIアンリ木彫りサラ・ケイサンタクロースクリスマス
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